13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена лилия возрастом 115 миллионов лет
Это одно из старейших однодольных растений.
В Бразилии найдена полностью сохранившаяся ископаемая лилия возрастом около 115 миллионов лет.
Находку сделала международная группа исследователей во главе с Климентом Коффардом из Музея естествознания Берлина. Отчет о растении опубликован в Nature Plants.
Лилия вида Cratolirion bognerianum найдена в известняковых отложениях на месте высохшего пресноводного озера возле города Крату на
У образца длиной 40 см сохранились все части растения — корневая система, стебель, листья с прожилками и цветки. Ученые смогли детально изучить лилию с помощью трехмерной компьютерной томографии.
«Вероятно, цветущие растения возникли в тропиках, но на сегодняшний день описано очень мало окаменелостей», — объяснил Коффард.
Анна Лысенко