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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена лилия возрастом 115 миллионов лет

Это одно из старейших однодольных растений.

Источник: Museum für Naturkunde Berlin

В Бразилии найдена полностью сохранившаяся ископаемая лилия возрастом около 115 миллионов лет.

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Находку сделала международная группа исследователей во главе с Климентом Коффардом из Музея естествознания Берлина. Отчет о растении опубликован в Nature Plants.

Лилия вида Cratolirion bognerianum найдена в известняковых отложениях на месте высохшего пресноводного озера возле города Крату на северо-востоке страны. Это одно из старейших однодольных растений, которое доказывает, что уже 115 миллионов лет назад тропические цветы были очень разнообразны, говорят ученые.

У образца длиной 40 см сохранились все части растения — корневая система, стебель, листья с прожилками и цветки. Ученые смогли детально изучить лилию с помощью трехмерной компьютерной томографии.

«Вероятно, цветущие растения возникли в тропиках, но на сегодняшний день описано очень мало окаменелостей», — объяснил Коффард.

Анна Лысенко

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