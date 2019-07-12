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16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Заключенные пытались сбежать, но прорыли туннель к собакам

Что-то пошло не так.

Заключенные тюрьмы Флоренсия-Варела в Буэнос-Айресе два дня рыли туннель, надеясь выбраться на волю под стеной учреждения.

Но когда работа была завершена, оказалось, что подземный ход ведет прямо на тюремный двор, где держат сторожевых собак и находится здание следственного изолятора.

Тревогу подняли не только псы: служащие Флоренсии-Варелы, оказалось, уже знали о плане побега и были готовы.

Длина очень узкого туннеля составляла всего около двух метров, а глубина и того меньше. Он начинался в столярной мастерской. Заключенные прикрывали вход в туннель фанерой и опилками.

Инициаторы подкопа отбывали срок за ограбление. Они должны были выйти на волю в 2020 и 2021 годах. Теперь им предъявлено новое обвинение за попытку побега. Их перевели в другие тюрьмы.

Анна Лысенко

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