Заключенные пытались сбежать, но прорыли туннель к собакам

#PROVINCIA | Luego de evitar la fuga en Florencio Varela, la provincia gastará 5 millones en candadoshttps://t.co/pUNALe9wY5 pic.twitter.com/Lrj5SmTMIc— REALPOLITIK (@RealpolitikOK) 11 июля 2019 г.
16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заключенные тюрьмы
Но когда работа была завершена, оказалось, что подземный ход ведет прямо на тюремный двор, где держат сторожевых собак и находится здание следственного изолятора.
Тревогу подняли не только псы: служащие
Длина очень узкого туннеля составляла всего около двух метров, а глубина и того меньше. Он начинался в столярной мастерской. Заключенные прикрывали вход в туннель фанерой и опилками.
Инициаторы подкопа отбывали срок за ограбление. Они должны были выйти на волю в 2020 и 2021 годах. Теперь им предъявлено новое обвинение за попытку побега. Их перевели в другие тюрьмы.
Анна Лысенко