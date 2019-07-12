17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Доисторическая птица отрастила очень длинный палец
Она была меньше воробья и пряталась на деревьях.
99 млн лет назад на Земле жили птицы с невероятно длинными пальцами.
Фрагмент лапы одной из них найден учеными в куске янтаря из Мьянмы. Один палец в окаменевшей смоле длиннее, чем берцовая кость птицы.
Новый вид размером меньше, чем воробей, получил название Elektorornis chenguangi. Отчет о нем опубликован в Current Biology.
Ученые считают, что птица проводила большую часть времени на деревьях, а не на земле или в воде. Она использовала длинные пальцы, чтобы доставать пищу из червоточин. Подобную особенность ученые наблюдают впервые. Они сравнили находку с 20 ископаемыми и 62 живыми видами птиц и не обнаружили аналогов.
По словам ученых, находка означает, что доисторические птицы были намного разнообразнее, чем считалось до сих пор.
Считается, что птицы Elektorornis вымерли 66 млн лет назад. У них нет живых потомков.
Анна Лысенко