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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Доисторическая птица отрастила очень длинный палец

Она была меньше воробья и пряталась на деревьях.

Источник: Lida Xing

99 млн лет назад на Земле жили птицы с невероятно длинными пальцами.

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Фрагмент лапы одной из них найден учеными в куске янтаря из Мьянмы. Один палец в окаменевшей смоле длиннее, чем берцовая кость птицы.

Новый вид размером меньше, чем воробей, получил название Elektorornis chenguangi. Отчет о нем опубликован в Current Biology.

Ученые считают, что птица проводила большую часть времени на деревьях, а не на земле или в воде. Она использовала длинные пальцы, чтобы доставать пищу из червоточин. Подобную особенность ученые наблюдают впервые. Они сравнили находку с 20 ископаемыми и 62 живыми видами птиц и не обнаружили аналогов.

По словам ученых, находка означает, что доисторические птицы были намного разнообразнее, чем считалось до сих пор.

Считается, что птицы Elektorornis вымерли 66 млн лет назад. У них нет живых потомков.

Анна Лысенко

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