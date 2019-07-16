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11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Масштабный блэкаут в Нью-Йорке не помешал молодоженам сыграть свадьбу

И даже сделал ее более романтичной.

13 июля Нью-Йорк частично погрузился во тьму. В результате массового сбоя без электричества остались около 43 тысяч жителей города.

Блэкаут затронул в основном центральную и верхнюю западную части Манхэттена, из-за чего перестали ходить поезда, были отменены бродвейские шоу и концерт Дженнифер Лопес в в Мэдисон Сквер Гарден.

Однако отсутствие электричества не испортило свадьбу молодоженам Эми Розенталь и Крейгу Сильверстейну.

Свет выключился ровно в тот момент, когда невеста торжественно шла к своему будущему мужу.

Чтобы спасти ситуацию, гости включили свои смартфоны, а в зале зажгли сотни свечей.

К сожалению, из-за блэкаута новоиспеченным супругам и их гостям не удалось насладиться праздничным ужином и пришлось ограничиться холодными закусками. Кроме того, не работали микрофоны и музыкальная техника, а потому гостям пришлось петь самим. Но это, по словам невесты, только добавило романтики и уюта их торжеству.

Екатерина Гура

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