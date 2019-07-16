Масштабный блэкаут в Нью-Йорке не помешал молодоженам сыграть свадьбу

13 июля Нью-Йорк частично погрузился во тьму. В результате массового сбоя без электричества остались около 43 тысяч жителей города.
Блэкаут затронул в основном центральную и верхнюю западную части Манхэттена, из-за чего перестали ходить поезда, были отменены бродвейские шоу и концерт Дженнифер Лопес в в Мэдисон Сквер Гарден.
Однако отсутствие электричества не испортило свадьбу молодоженам Эми Розенталь и Крейгу Сильверстейну.
Свет выключился ровно в тот момент, когда невеста торжественно шла к своему будущему мужу.
Чтобы спасти ситуацию, гости включили свои смартфоны, а в зале зажгли сотни свечей.
К сожалению, из-за блэкаута новоиспеченным супругам и их гостям не удалось насладиться праздничным ужином и пришлось ограничиться холодными закусками. Кроме того, не работали микрофоны и музыкальная техника, а потому гостям пришлось петь самим. Но это, по словам невесты, только добавило романтики и уюта их торжеству.