12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец обнаружил в авто трехметровую анаконду
Она спряталась под приборной панелью.
Житель
Утром того же дня почти трехметровая змея по кличке Берта бесследно исчезла из его машины на
Несколько часов спустя мужчина обнаружил анаконду у себя же в авто, когда был за рулем. Она выскользнула
«Она хорошо спряталась, — говорит мужчина. — Ведь машину обыскивали, но не смогли ее найти».
У Каллендера есть специальная лицензия на содержание рептилий, которых он использует в своем шоу.
Зеленая анаконда считается неопасной, но может напугать размерами или испугаться сама. Этот вид обитает в Тринидаде и тропиках Южной Америке. Это одна из самых крупных змей в мире. Длина самых крупных особей может достигать 11 метров.
Анна Лысенко