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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец обнаружил в авто трехметровую анаконду

Она спряталась под приборной панелью.

Житель Нью-Йорка Эрик Каллендер обнаружил в своем авто ранее сбежавшую от него анаконду.

Утром того же дня почти трехметровая змея по кличке Берта бесследно исчезла из его машины на Лонг-Айленде. Каллендер обратился в полицию и другие ведомства, которые начали поиски.

Несколько часов спустя мужчина обнаружил анаконду у себя же в авто, когда был за рулем. Она выскользнула из-под приборной панели и задела ремень безопасности. Почувствовав движение, Каллендер посмотрел вниз и увидел Берту.

«Она хорошо спряталась, — говорит мужчина. — Ведь машину обыскивали, но не смогли ее найти».

У Каллендера есть специальная лицензия на содержание рептилий, которых он использует в своем шоу.

Эрик Каллендер со спасенной в 2018 году черепахой

Зеленая анаконда считается неопасной, но может напугать размерами или испугаться сама. Этот вид обитает в Тринидаде и тропиках Южной Америке. Это одна из самых крупных змей в мире. Длина самых крупных особей может достигать 11 метров.

Анна Лысенко

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