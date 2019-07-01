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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Змея с глазами на макушке стала героиней Сети (фото)

Она живет в песках Аравийского полуострова.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями змеи с круглыми глазами на макушке, делающими ее похожей на персонажа мультфильма.

«Что у нее с глазами? Это так и должно быть?» — спрашивают читатели.

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Змею опознали как арабского песчаного удавчика (Eryx jayakari) — вид, описанный еще в 1888 году, но малознакомый широким кругам. Род песчаных удавов водится на Аравийском полуострове, но некоторые его представители встречаются даже на Кавказе.

Арабский песчаный удавчик вырастает до 38 см. Он питается ящерицами, грызунами и жуками. Глаза на макушке позволяют змее выслеживать добычу, пока она сама прячется в песке. Для людей удавчик не опасен.

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Анна Лысенко

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