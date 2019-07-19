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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Где находится и как выглядит край света (фото)

За это звание борются несколько поселений.

Краем света чаще всего называют южную часть Америки, а если точнее — архипелаг Огненная Земля. Температура воздуха летом здесь редко поднимается выше +10, а зимой в среднем составляет 0 градусов.

Крупнейший остров архипелага носит одноименное название — Огненная Земля. Его делят между собой сразу два государства — Чили и Аргентина.

Крупнейшим населенным пунктом этого острова является городок Ушуая, который принадлежит Аргентине. Это туристический город, с которого начинаются все экспедиции в Антарктиду. Здесь есть все необходимое для жизни — даже развитая инфраструктура и довольно крупный аэропорт. В городе живут около 70 тысяч человек. Именно Ушуаю чаще всего называют «самым южным городом Земли», а на въезде тут стоит большой билборд, на котором красуется надпись Fin del mundo («Край света»).

Ушуая
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Но точно такая же надпись встречает туристов и в чилийском городке Пуэрто-Уильямс. Пуэрто-Уильямс является столицей провинции Антарктика-Чилена, и он тоже претендует на звание «самого южного города в мире», просто потому, что географически находится южнее. Правда, называться городом он может с натяжкой — живет тут только 3 тысячи человек, а потому инициатива не воспринимается всерьез.

Пуэрто-Уильямс
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Но если не брать в расчет население и территорию, то, «самым южным поселением на Земле» будет маленькая чилийская деревня Пуэрто-Торо. Это рыбацкое поселение, в котором живет всего 36 человек. И в нем тоже есть надпись, сообщающая, что именно здесь находится край света.

Пуэрто-Торо
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Екатерина Гура

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