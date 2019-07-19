Где находится и как выглядит край света (фото)

Ушуая
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Краем света чаще всего называют южную часть Америки, а если точнее — архипелаг Огненная Земля. Температура воздуха летом здесь редко поднимается выше +10, а зимой в среднем составляет 0 градусов.
Крупнейшим населенным пунктом этого острова является городок Ушуая, который принадлежит Аргентине. Это туристический город, с которого начинаются все экспедиции в Антарктиду. Здесь есть все необходимое для жизни — даже развитая инфраструктура и довольно крупный аэропорт. В городе живут около 70 тысяч человек. Именно Ушуаю чаще всего называют «самым южным городом Земли», а на въезде тут стоит большой билборд, на котором красуется надпись Fin del mundo («Край света»).
Но точно такая же надпись встречает туристов и в чилийском городке Пуэрто-Уильямс.
Но если не брать в расчет население и территорию, то, «самым южным поселением на Земле» будет маленькая чилийская деревня Пуэрто-Торо. Это рыбацкое поселение, в котором живет всего 36 человек. И в нем тоже есть надпись, сообщающая, что именно здесь находится край света.
Екатерина Гура