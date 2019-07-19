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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит уникальный дикобраз-альбинос (фото)

Он похож на маленькое пушистое облачко.

Один из посетителей приморского трамвайно-троллейбусного музея в американском городе Кеннебанкпорт в штате Мэн, прогуливаясь по территории, заметил нечто необычное.

Странное пушистое существо белого цвета не было похоже на собаку или кролика. Выяснилось, что это был детеныш дикобраза, который, ко всему прочему, оказался альбиносом.

Посетитель сумел сфотографировать необычного малыша и поделился снимками с сотрудниками музея, которые разместили фото на своей странице в Facebook.

Опубликовано Seashore Trolley Museum Вторник, 16 июля 2019 г.

К сожалению, с тех пор уникального маленького дикобраза больше никто не видел, но сотрудники музея уверены, что он обитает где-то поблизости.

Help us name the now famous Seashore Trolley Museum #AlbinoPorcupine! Just 24 hours ago this little fellow was...

Опубликовано Seashore Trolley Museum Среда, 17 июля 2019 г.

Кстати, из-за популярности снимка работники музея устроили конкурс, чтобы выбрать белоснежному малышу подходящее имя.

Екатерина Гура

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