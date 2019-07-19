Опубликовано Seashore Trolley Museum Вторник, 16 июля 2019 г.
13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит уникальный дикобраз-альбинос (фото)
Он похож на маленькое пушистое облачко.
Один из посетителей приморского
Странное пушистое существо белого цвета не было похоже на собаку или кролика. Выяснилось, что это был детеныш дикобраза, который, ко всему прочему, оказался альбиносом.
Посетитель сумел сфотографировать необычного малыша и поделился снимками с сотрудниками музея, которые разместили фото на своей странице в Facebook.
К сожалению, с тех пор уникального маленького дикобраза больше никто не видел, но сотрудники музея уверены, что он обитает
Кстати,
Екатерина Гура