11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец заснял белку-альбиноса, защищающую арахис (видео)
Зверек исполнил «боевой танец».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Зверек исполнил «боевой танец».
«Она живет у нас на заднем дворе уже три года. Мы назвали ее Снежинка. Прибегает каждый день лакомиться арахисом, берет прямо с руки», — написал мужчина, который поделился видео в соцсетях.
В последний раз во время обеда белку ждал неприятный сюрприз. Другая белка прибежала раньше и начала лакомиться оставленным хозяевами дома угощением.
Снежинка не растерялась и прогнала незваную гостью. При этом она яростно помахивала хвостом, давая понять, что делиться орешками ни с кем не намерена.
Анна Лысенко