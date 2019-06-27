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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец заснял белку-альбиноса, защищающую арахис (видео)

Зверек исполнил «боевой танец».

Белка-альбинос, яростно охраняющая свой обед, попала на камеру в американском городе Дерри в Северной Каролине.

«Она живет у нас на заднем дворе уже три года. Мы назвали ее Снежинка. Прибегает каждый день лакомиться арахисом, берет прямо с руки», — написал мужчина, который поделился видео в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последний раз во время обеда белку ждал неприятный сюрприз. Другая белка прибежала раньше и начала лакомиться оставленным хозяевами дома угощением.

Снежинка не растерялась и прогнала незваную гостью. При этом она яростно помахивала хвостом, давая понять, что делиться орешками ни с кем не намерена.

Анна Лысенко

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