13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показала трогательную любовь пожилых пар (фото)
Она посвятила этой теме год работы.
Фотограф Суджата Сетия из Лондона посвятила цикл фотографий пожилым парам.
Трогательные снимки показывают любовь и гармонию между супругами преклонного возраста. Испытания и жизненные невзгоды не только не разлучили, но еще больше сблизили этих людей.
Год назад Сетия начала фотографировать портреты бабушек и дедушек с внуками на заказ. Вдохновившись этим опытом, она стала снимать пожилые пары уже ради собственного удовольствия.
«Это был невероятный опыт. Я бродила в общественных местах в поисках пожилых пар. Я вручала им свою визитку, а дальше надеялась, что они
«Любовь и тесные узы, которые их связывают, просто неописуемы», — добавила Сетия.
Анна Лысенко