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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показала трогательную любовь пожилых пар (фото)

Она посвятила этой теме год работы.

Фотограф Суджата Сетия из Лондона посвятила цикл фотографий пожилым парам.

Трогательные снимки показывают любовь и гармонию между супругами преклонного возраста. Испытания и жизненные невзгоды не только не разлучили, но еще больше сблизили этих людей.

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Год назад Сетия начала фотографировать портреты бабушек и дедушек с внуками на заказ. Вдохновившись этим опытом, она стала снимать пожилые пары уже ради собственного удовольствия.

«Это был невероятный опыт. Я бродила в общественных местах в поисках пожилых пар. Я вручала им свою визитку, а дальше надеялась, что они когда-нибудь захотят получить фотосессию», — рассказала фотограф.

«Любовь и тесные узы, которые их связывают, просто неописуемы», — добавила Сетия.

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Анна Лысенко

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