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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили «космический жемчуг» (фото)

Это следы древнего метеорита.

Источник: Kristen Grace, Florida Museum

Исследователи изучили содержимое окаменелых моллюсков из Флориды и обнаружили десятки крошечных стеклянных шариков, которые могут быть следами древнего метеорита.

Похожие на жемчуг гранулы — это микротектиты. Они образуются, когда взрывная волна от падения метеорита поднимает расплавленный мусор в атмосферу. Там он охлаждается, кристаллизуется и падает обратно на Землю.

Источник: Mike Meyer

«Космический жемчуг» обнаружили в карьере возле города Сарасота еще в 2006 году. Но только недавно у ученых появилась возможность провести полноценный анализ 83 найденных шариков. Их отчет опубликован в Meteoritics & Planetary Science.

Источник: Mike Meyer

Анализ указал на внеземное происхождение микротектитов. Скорее всего, они появились в результате падения одного или нескольких метеоритов на Флориду 2 или 3 миллиона лет назад.

Анна Лысенко

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