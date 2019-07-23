13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили «космический жемчуг» (фото)
Это следы древнего метеорита.
Исследователи изучили содержимое окаменелых моллюсков из Флориды и обнаружили десятки крошечных стеклянных шариков, которые могут быть следами древнего метеорита.
Похожие на жемчуг гранулы — это микротектиты. Они образуются, когда взрывная волна от падения метеорита поднимает расплавленный мусор в атмосферу. Там он охлаждается, кристаллизуется и падает обратно на Землю.
«Космический жемчуг» обнаружили в карьере возле города Сарасота еще в 2006 году. Но только недавно у ученых появилась возможность провести полноценный анализ 83 найденных шариков. Их отчет опубликован в Meteoritics & Planetary Science.
Анализ указал на внеземное происхождение микротектитов. Скорее всего, они появились в результате падения одного или нескольких метеоритов на Флориду 2 или 3 миллиона лет назад.
Анна Лысенко