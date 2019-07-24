14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
На месте уничтоженной синагоги в Вильнюсе обнаружены уникальные предметы
Среди них — древняя надпись, монеты и даже пуговицы французских солдат.
При раскопках Старой синагоги в Вильнюсе археологи обнаружили груды монет, уникальную табличку с надписью, древние красочные полы и часть бимы — возвышения, где находится специальный стол для чтения Торы, сообщает Управление древностей Израиля (УДИ).
Старая синагога была построена в 1630—1633 годах. В июле 1944 года она сгорела в ходе боёв за Вильнюс. В 1957 году оставшиеся стены снесли по приказу властей. Позже на этом месте построили начальную школу.
В 2011 году литовские археологи организовали небольшие раскопки на этом месте, но серьезных исследований никто не проводил. В 2015 году археолог Джон Селигман из УДИ и его коллеги использовали георадар, чтобы точно определить местонахождение руин.
За несколько сезонов раскопок им удалось сделать ценные находки. Среди них — две миквы (резервуары для ритуального омовения), часть бимы, напольная плитка, около 200 монет
Она была сделана на каменном столе для чтения Торы. В надписи говорится, что раввин Хаим и его супруга Сара эмигрировали из Литвы в Тверию — город на берегу Тивериадского озера. По словам ученых, эта надпись иллюстрирует крепкую связь еврейской общины Литвы со Святой Землей.
На месте синагоги в Вильнюсе планируют создать еврейский мемориальный центр к 2023 году, когда городу исполнится 700 лет.
Анна Лысенко