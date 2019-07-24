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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

На месте уничтоженной синагоги в Вильнюсе обнаружены уникальные предметы

Среди них — древняя надпись, монеты и даже пуговицы французских солдат.

Источник: Jon Seligman/Israel Antiquities Authority

При раскопках Старой синагоги в Вильнюсе археологи обнаружили груды монет, уникальную табличку с надписью, древние красочные полы и часть бимы — возвышения, где находится специальный стол для чтения Торы, сообщает Управление древностей Израиля (УДИ).

Старая синагога была построена в 1630—1633 годах. В июле 1944 года она сгорела в ходе боёв за Вильнюс. В 1957 году оставшиеся стены снесли по приказу властей. Позже на этом месте построили начальную школу.

В 2011 году литовские археологи организовали небольшие раскопки на этом месте, но серьезных исследований никто не проводил. В 2015 году археолог Джон Селигман из УДИ и его коллеги использовали георадар, чтобы точно определить местонахождение руин.

Источник: Jon Seligman/Israel Antiquities Authority

За несколько сезонов раскопок им удалось сделать ценные находки. Среди них — две миквы (резервуары для ритуального омовения), часть бимы, напольная плитка, около 200 монет XVI—XX веков и даже пуговицы армии Наполеона. Это далеко не все находки.

Самым важным открытием археологи называют большую надпись, которую два брата-раввина сделали в честь своих родителей в 1796 году.

Она была сделана на каменном столе для чтения Торы. В надписи говорится, что раввин Хаим и его супруга Сара эмигрировали из Литвы в Тверию — город на берегу Тивериадского озера. По словам ученых, эта надпись иллюстрирует крепкую связь еврейской общины Литвы со Святой Землей.

Источник: Jon Seligman/Israel Antiquities Authority

На месте синагоги в Вильнюсе планируют создать еврейский мемориальный центр к 2023 году, когда городу исполнится 700 лет.

Анна Лысенко

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