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11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

108-летняя британка поделилась секретом своего долголетия

Хорошее настроение — это самое главное.

25 июля жительнице дома престарелых в Бистре в британском графстве Северный Уэльс Аде Хэлворт исполнилось 108 лет.

Долгожительницу поздравили ее многочисленные родственники, друзья и даже сама королева Великобритании Елизавета II, которая прислала имениннице подарок и поздравительную открытку.

Несмотря на свой почтенный возраст, Хэлворт еще очень активна и любит посмеяться.

Кстати, именно чувство юмора и улыбку она называет главными секретами своего долгожительства. Кроме того, Ада всегда старалась вести здоровый образ жизни, никогда не курила и не пила алкоголь.
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Она была замуж лишь один раз. Ее супруг Говард скончался в 1980-м году. После его смерти британка переехала в Честер, чтобы быть ближе к своей семье, а в начале этого года стала жить в доме престарелых в Северном Уэльсе.

У нее большая семья: двое детей, пять внуков и трое правнуков. Все они приехали поздравить Хэлворт с днем рождения. Сама Ада надеется дожить до своего 110-го юбилея.

Кстати, другая британка, которая также перешагнула вековой рубеж, утверждает, что ей помогли сохранить здоровье и бодрость духа сосиски в тесте. Их она всю жизнь готовит для своей семьи.

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