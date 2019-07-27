15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редчайший кальмар с хвостом впервые попал на видео
Он обитает только в одном месте в Тихом океане.
Ученым удалось заснять на видео редчайшего кальмара Asperoteuthis mangoldae.
Этот головоногий моллюск обитает на большой глубине у Гавайских островов. Впервые он был обнаружен в 2007 году. До сих пор исследователям встречалось только 18 представителей вида. Видео с Asperoteuthis mangoldae записано впервые.
Особенностью кальмара Asperoteuthis mangoldae является длинный хвост и необычные щупальца.
Анна Лысенко