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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обложка вместо лица: в Сети запустили новый флешмоб

Забавные сочетания.

В соцсетях появился новый забавный флешмоб под названием Sleeveface. Под одноименным хэштегом пользователи публикуют свои фото, на которых обложки от старых виниловых пластинок заменяют их лица или другие части тела. В результате получаются веселые оптические иллюзии.

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Интересно, что этот же флешмоб еще в 2007 году начал диджей Карл Моррис, который «замаскировал» себя под обложку пластинки Пола Маккартни.

Популярность флешмоба быстро утихла, но некоторое время назад вспыхнула с новой силой.

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Екатерина Гура

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