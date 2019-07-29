16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обложка вместо лица: в Сети запустили новый флешмоб
Забавные сочетания.
В соцсетях появился новый забавный флешмоб под названием Sleeveface. Под одноименным хэштегом пользователи публикуют свои фото, на которых обложки от старых виниловых пластинок заменяют их лица или другие части тела. В результате получаются веселые оптические иллюзии.
Интересно, что этот же флешмоб еще в 2007 году начал диджей Карл Моррис, который «замаскировал» себя под обложку пластинки Пола Маккартни.
Популярность флешмоба быстро утихла, но некоторое время назад вспыхнула с новой силой.
Екатерина Гура