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19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей ходят в странной обуви в новом челлендже

Еще один опасный флешмоб.

В начале июля в соцсетях начался странный и довольно опасный флешмоб под названием Walk A Mile («Пройди милю»).

Основная идея флешмоба — соорудить самую безумную обувь из подручных средств и попытаться в ней пройтись. Все это пользователи проделывают под песню Игги Азалии Work.

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Некоторые прогуливаются в роликах в обуви из еды или с привязанными к ногам бутылками с водой. Другие выбирают более жесткие варианты и приделывают к ногам табуретки и футбольные мячи. Конечно, избежать эпического падения (иногда с травматическими последствиями) в этом случае мало кому удается.

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Екатерина Гура

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