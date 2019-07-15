19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей ходят в странной обуви в новом челлендже
Еще один опасный флешмоб.
В начале июля в соцсетях начался странный и довольно опасный флешмоб под названием Walk A Mile («Пройди милю»).
Основная идея флешмоба — соорудить самую безумную обувь из подручных средств и попытаться в ней пройтись. Все это пользователи проделывают под песню Игги Азалии Work.
Некоторые прогуливаются в роликах в обуви из еды или с привязанными к ногам бутылками с водой. Другие выбирают более жесткие варианты и приделывают к ногам табуретки и футбольные мячи. Конечно, избежать эпического падения (иногда с травматическими последствиями) в этом случае мало кому удается.
Екатерина Гура