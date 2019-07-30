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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Чего хотят женщины»: девушки запустили в Сети новый флешмоб

В шутливой форме они высмеивают стереотипы.

В Twitter стартовал забавный флешмоб под хэштегом #MenThinkWomenWant («Мужчины думают, что женщины хотят…»). Под этим хэштегом пользователи публикуют картинки или высказывания, высмеивающие мифы и гендерные стереотипы.

Все началось как шутка, в которой девушки решили объяснить мужчинам, чего же они хотят на самом деле, и показать, что часто мужская и женская точки зрения по одному и тому же вопросу могут кардинально отличаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, к флешмобу с удовольствием присоединились и мужчины, которые отмечают, что совсем не понимают женскую логику.

Мужчины думают, что женщины хотят украшения, но большинство из нас на самом деле хотят еду.
Мужчины думают, что женщины хотят, чтобы они решили наши проблемы. Но нет, мы просто хотим, чтобы нас выслушали.
Мужчины думают, что женщины хотят парня слева, но мы не хотим. Мы хотит того, что справа.
Мужчины думают, что женщины хотят отношений с ними, но на самом деле мы хотим есть все подряд и не толстеть.

Екатерина Гура

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