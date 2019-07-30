15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Чего хотят женщины»: девушки запустили в Сети новый флешмоб
В шутливой форме они высмеивают стереотипы.
В Twitter стартовал забавный флешмоб под хэштегом #MenThinkWomenWant («Мужчины думают, что женщины хотят…»). Под этим хэштегом пользователи публикуют картинки или высказывания, высмеивающие мифы и гендерные стереотипы.
Все началось как шутка, в которой девушки решили объяснить мужчинам, чего же они хотят на самом деле, и показать, что часто мужская и женская точки зрения по одному и тому же вопросу могут кардинально отличаться.
Кстати, к флешмобу с удовольствием присоединились и мужчины, которые отмечают, что совсем не понимают женскую логику.
Екатерина Гура