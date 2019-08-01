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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон заснял китов, плавающих вокруг дайверов (видео)

Они редко подплывают к людям так близко.

Пара любопытных горбатых китов подплыла очень близко к группе дайверов у побережья Западной Австралии.

Компания туристов с аквалангами погружалась возле рифа Нингалу. Момент приближения китов удалось заснять на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы снимаем горбачей каждый день, и обычно они просто проплывают мимо дайверов, а не останавливаются, чтобы рассмотреть поближе», — рассказал оператор Дэн Спиллейн.

По словам Дэна, дайверам действительно повезло увидеть китов так близко.

Анна Лысенко

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