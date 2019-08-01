16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон заснял китов, плавающих вокруг дайверов (видео)
Они редко подплывают к людям так близко.
Пара любопытных горбатых китов подплыла очень близко к группе дайверов у побережья Западной Австралии.
Компания туристов с аквалангами погружалась возле рифа Нингалу. Момент приближения китов удалось заснять на видео.
«Мы снимаем горбачей каждый день, и обычно они просто проплывают мимо дайверов, а не останавливаются, чтобы рассмотреть поближе», — рассказал оператор Дэн Спиллейн.
По словам Дэна, дайверам действительно повезло увидеть китов так близко.
Анна Лысенко