12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кит почти проглотил морского льва (фото)
Погоня за рыбой приняла неожиданный поворот.
Группа морских львов в заливе Монтерей, штат Калифорния, преследовала рыбу вместе со стадом горбатых китов.
Когда кит вынырнул, чтобы захватить рыбу, он едва не проглотил морского льва. Момент успел поймать фотограф дикой природы Чейз Деккер. Он наблюдал за китами с лодки.
Морской лев в последний момент избежал ужасной судьбы, написал очевидец. Животное успело прыгнуть в море.
На самом деле киту было бы сложно проглотить морского льва, вес которого может достигать 453 кг. По данным National Geographic, горло горбатого кита может растягиваться до 40 см в диаметре.
Анна Лысенко