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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таец зашел выпить пива в бар московского аэропорта и потерялся на 43 дня

История, по которой можно снять фильм.

Долгим и очень нервным приключением обернулась для 36-летнего Утай Венбапа его поездка домой. Мужчина родом из Таиланда работает поваром в одном из ресторанов Будапешта. В июне он взял двухнедельный отпуск, чтобы навестить свою семью. А так как из Венгрии прямых рейсов в Таиланд нет, ему нужно было сделать пересадку в Москве.

Все шло хорошо до тех пор, пока в российском аэропорту ему не сказали, что из-за технических причин улететь домой он сможет только через пять дней. Расстроенный таким поворотом событий, Утай зашел в бар, чтобы выпить пива и разобраться со своими дальнейшими планами. Но он так увлекся, что спустя несколько часов полицейские выпроводили нетрезвого тайца из здания аэропорта. В результате Утай потерял свой паспорт и вдобавок не мог вспомнить никаких деталей произошедшего.

Спустя несколько дней родственники Венбапа из Таиланда забили тревогу и подали заявление о его пропаже сразу в трех странах: Венгрии, России и Таиланде. И спустя 43 дня пропавшего тайца нашли в Химках.

Он был жив и здоров, но чтобы как-то выжить и прокормить себя, подрабатывал уборкой мусора. 30 июля его обнаружили граждане Кыргызстана. Они узнали, что Утай находится в бедственном положении и доставили его в посольство Таиланда в Москве.

Радостную новость о том, что потерянный Венбап жив и здоров, сотрудники посольства сообщили на своей странице в Facebook и даже опубликовали несколько снимков невезучего тайца и его спасителей. Теперь дипломаты оформляют ему необходимые документы, чтобы он смог как можно скорее вернуться к своей семье.

Екатерина Гура

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