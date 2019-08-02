14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Таец зашел выпить пива в бар московского аэропорта и потерялся на 43 дня
История, по которой можно снять фильм.
Долгим и очень нервным приключением обернулась для 36-летнего Утай Венбапа его поездка домой. Мужчина родом из Таиланда работает поваром в одном из ресторанов Будапешта. В июне он взял двухнедельный отпуск, чтобы навестить свою семью. А так как из Венгрии прямых рейсов в Таиланд нет, ему нужно было сделать пересадку в Москве.
Все шло хорошо до тех пор, пока в российском аэропорту ему не сказали, что
Он был жив и здоров, но чтобы
Радостную новость о том, что потерянный Венбап жив и здоров, сотрудники посольства сообщили на своей странице в Facebook и даже опубликовали несколько снимков невезучего тайца и его спасителей. Теперь дипломаты оформляют ему необходимые документы, чтобы он смог как можно скорее вернуться к своей семье.
Екатерина Гура