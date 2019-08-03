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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Застрявший в решетке енот стал героем соцсетей

Его сравнивают с Реактивным Енотом из фильма.

Пожарные города Ньютон, штат Массачусетс, успешно вызволили енота, застрявшего в решетке ливневой канализации.

Попавшее в беду животное заметил проезжающий мимо велосипедист, пишет AFP. Он вызвал пожарных, и те попытались освободить енота, намылив ему голову мылом.

Когда ничего не получилось, на помощь позвали местных экспертов по контролю за животными. Те сделали еноту укол седативного. Только после этого спасатели смогли достать зверька из решетки. Вся операция длилась два часа.

Пожарные успели сделать несколько снимков попавшего в беду животного. Енот выглядит испуганным, но очень милым.

Фото мгновенно стали вирусными в соцсетях. Пользователи умиляются незадачливому зверьку и сравнивают его с Реактивным Енотом из «Стражей галактики».

Анна Лысенко

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