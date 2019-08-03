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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые странные арбузы

3 августа в мире неофициально отмечают День арбуза.

Праздник появился в США, где едят больше арбузов, чем в любой другой стране мира. А вот родиной этой бахчевой культуры считается Южная Африка.

Арбузы выращивали еще древние египтяне. В наше время покупателей пытаются удивить, придавая арбузам странную форму или цвет.

Квадратные

Несколько лет назад японские аграрии удивили весь мир, начав выращивать квадратные арбузы. Их стоимость в 4 раза выше, что связано с затратной технологией. Маленький арбуз помещают в стальные колодки и ждут, пока он не заполнит все пространство внутри.

Похожим способом можно вырастить арбузы и другой формы. Появились арбузы-пирамиды, арбузы-сердечки, арбузы-тыквы и даже арбузы с лицами.

Желтые

Существуют арбузы с ярко-желтой, лимонной или оранжевой мякотью. Это гибриды, полученные селекционерами не так давно. Выращивают их в основном в Средиземноморье и на юге США. Косточек в таких арбузах мало, а мякоть имеет легкий привкус манго, лимона или ананаса.

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Холодостойкие

Арбузы любят стабильную жару, но селекционеры вывели сорта, которые можно выращивать даже в Сибири. Для северных регионов рекомендуют ультраранние семена. Придется немного помучиться с рассадой, а грядки накрывать пленкой.

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Анна Лысенко

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