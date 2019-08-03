四角スイカ pic.twitter.com/RlDlGsIFvr— れん (@lotus_sazanami) July 13, 2018
16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят самые странные арбузы
3 августа в мире неофициально отмечают День арбуза.
Праздник появился в США, где едят больше арбузов, чем в любой другой стране мира. А вот родиной этой бахчевой культуры считается Южная Африка.
Арбузы выращивали еще древние египтяне. В наше время покупателей пытаются удивить, придавая арбузам странную форму или цвет.
Несколько лет назад японские аграрии удивили весь мир, начав выращивать квадратные арбузы. Их стоимость в 4 раза выше, что связано с затратной технологией. Маленький арбуз помещают в стальные колодки и ждут, пока он не заполнит все пространство внутри.
Похожим способом можно вырастить арбузы и другой формы. Появились
Существуют арбузы с
Арбузы любят стабильную жару, но селекционеры вывели сорта, которые можно выращивать даже в Сибири. Для северных регионов рекомендуют ультраранние семена. Придется немного помучиться с рассадой, а грядки накрывать пленкой.
Анна Лысенко