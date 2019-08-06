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14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии успешно провели испытания летающей машины (видео)

150-килограммовый аппарат поднялся в воздух на минуту.

Недалеко от Токио, на полигоне в городе Тиба, прошли первые успешные испытания летательного аппарата, предназначенного для перевозки пассажиров.

150-килограммовая машина, созданная инженерами японской компании NEC, самостоятельно поднялась на трехметровую высоту, продержалась в воздухе одну минуту, а затем плавно опустилась на землю. Для безопасности ее на всякий случай привязали тросом, а сами испытания проводились в закрытой клетке высотой 10 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за большой загруженности дорог в стране правительство Японии создало план развития транспортной системы, который включает в себя и производство летающих машин. Серийное производство летательных аппаратов запланировано на 2013 год, а пассажирские перевозки на парящих машинах планируется начать с 2030 года.

Екатерина Гура

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