14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии успешно провели испытания летающей машины (видео)
150-килограммовый аппарат поднялся в воздух на минуту.
Недалеко от Токио, на полигоне в городе Тиба, прошли первые успешные испытания летательного аппарата, предназначенного для перевозки пассажиров.
150-килограммовая машина, созданная инженерами японской компании NEC, самостоятельно поднялась на трехметровую высоту, продержалась в воздухе одну минуту, а затем плавно опустилась на землю. Для безопасности ее на всякий случай привязали тросом, а сами испытания проводились в закрытой клетке высотой 10 метров.
Екатерина Гура