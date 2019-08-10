13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огромная стая уток заблокировала дорогу в Индии (видео)
Образовалась пробка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Образовалась пробка.
Штат Керала на юге Индии славится регулярными протестами рабочих, которые блокируют проезжую часть. Но в этот раз дороги в городе Аллеппи оказались заблокированы утками.
Огромная стая птиц «оккупировала» проезжую часть, остановив движение.
Автомобили, автобус и мотоцикл вынуждены были ждать, пока пасущая их женщина не уведет всех своих подопечных.
Анна Лысенко