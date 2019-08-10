Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Борис Николаевич, я не готов»Почему Ельцин назвал преемником Путина
Фоторепортажи
18Как создавались шедевры
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромная стая уток заблокировала дорогу в Индии (видео)

Образовалась пробка.

Штат Керала на юге Индии славится регулярными протестами рабочих, которые блокируют проезжую часть. Но в этот раз дороги в городе Аллеппи оказались заблокированы утками.

Огромная стая птиц «оккупировала» проезжую часть, остановив движение.

Автомобили, автобус и мотоцикл вынуждены были ждать, пока пасущая их женщина не уведет всех своих подопечных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Эрдоган анонсировал новую победу Турции в Сирии
Нурмагомедов отчитал бойца-прогульщика
Медведев поздравил Медведчука с результатом партии на выборах
Названы самые распространенные фамилии россиян
Европа страдает от разрушительных торнадо (фото, видео)
Молния за несколько секунд ударила в одно место 10 раз (видео)
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
о туманном будущем 154
Мои вязалки) 141
Бандитский Петербург 67
Аллергия на БКМ 52
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь