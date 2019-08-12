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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит самый яркий звездопад года (фото)

Завораживающее зрелище.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Метеорный поток Персеиды традиционно является самым ярким в году. Но в этом году звездопад трудно рассмотреть на фоне растущей луны. В ночное время можно было наблюдать от 10 до 15 метеоров в час.

Активность метеорного потока продолжится до 24 августа. Персеиды появляются в небе в результате прохода Земли через метеоритные обломки, окружающие комету Свифта-Таттла. Поток появляется со стороны созвездия Персея. Сама комета Свифта-Таттла приближается к Земле всего один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно.

В Краснодарском крае уже можно было наблюдать в ночном небе удивительный метеорный поток Персеиды. В горах Сочи в связи с этим событием даже прошел фестиваль «Звездопад Персеиды».

Лучше всего падающие метеоры наблюдать вдали от городского света. Метеоры из потока Персеиды выглядят как белые светящиеся полоски. Время их свечения длится несколько секунд.

Екатерина Гура

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