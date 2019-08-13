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«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец оказался единственным пассажиром самолета

Королевский полет.

35-летний режиссер Винсент Пеон получил незабываемый опыт во время своего недавнего путешествия из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити.

Новость
«Чисто русская забава». Рассказываем, как появилась традиция хлопать в самолете при посадке

На стойке регистрации мужчине объяснили, что на этом рейсе он будет единственным пассажиром. Оказалось, что самолет Delta в Солт-Лейк-Сити имел технические неисправности, а потому его нужно было срочно заменить. Поскольку Винсент покупал билет в последний момент, ему продали его как раз на пустой самолет из Нью-Йорка, который и летел на замену, пишет Washington Post.

Мужчину ждал абсолютно королевский полет практически на частном самолете. Во время инструктажа перед полетом и уведомлений во время него стюардессы обращались к Винсенту по имени. Кроме того, он познакомился с пилотами.

Как только Пеоне узнал, что летит в гордом одиночестве, он включил камеру на смартфоне и стал снимать все происходящее. Позже он отредактировал видео и сделал из него небольшой фильм, который опубликовал в соцсетях.

Кстати, американец оказался не единственным счастливчиком, которому повезло лететь в одиночестве на борту огромного самолета. Похожая история не так давно приключилась и с жителем Литвы, который летел из Вильнюса в итальянский Бергамо.

Екатерина Гура

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