Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv— vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019
15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец оказался единственным пассажиром самолета
Королевский полет.
35-летний режиссер Винсент Пеон получил незабываемый опыт во время своего недавнего путешествия из
На стойке регистрации мужчине объяснили, что на этом рейсе он будет единственным пассажиром. Оказалось, что самолет Delta в
Мужчину ждал абсолютно королевский полет практически на частном самолете. Во время инструктажа перед полетом и уведомлений во время него стюардессы обращались к Винсенту по имени. Кроме того, он познакомился с пилотами.
Как только Пеоне узнал, что летит в гордом одиночестве, он включил камеру на смартфоне и стал снимать все происходящее. Позже он отредактировал видео и сделал из него небольшой фильм, который опубликовал в соцсетях.
Кстати, американец оказался не единственным счастливчиком, которому повезло лететь в одиночестве на борту огромного самолета. Похожая история не так давно приключилась и с жителем Литвы, который летел из Вильнюса в итальянский Бергамо.
Екатерина Гура