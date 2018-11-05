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11:20 (мск), источник: Mail Новости

Найдено самое грязное место в самолете

И это не туалет.

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Источник: Reuters

Согласно новому исследованию, подголовник в самолете содержит больше микробов, чем любое другое место на борту.

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Компания Marketplace провела исследования на 19 коротких рейсах между Оттавой и Монреалем в разное время дня. Во время каждого полета они брали пробы из пяти разных мест — ремня безопасности, подставки для еды, подголовника, кармана для журналов, а также держателя для туалетной бумаги. Более 100 образцов были отправлены в лабораторию в Университете Гельфа в Канаде.

По словам сотрудников лаборатории, почти половина поверхностей, которые были протестированы, имела высокий уровень бактерий, дрожжей или плесени. Хуже всего дело обстояло с подголовником. Здесь нашли кишечную палочку, которая может вызвать серьезное пищевое отравление. Были также обнаружены стептококки и другие опасные бактерии.

Ученые недоумевают, как «туалетные» бактерии попали на подголовник или в карман для журналов. Однако бортпроводники утверждают, что не раз находили в карманах использованные подгузники и другие средства гигиены.

Согласно предыдущему исследованию, самым грязным местом в самолете была кнопка смыва в туалете.

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