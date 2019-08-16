19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании провели ежегодную «перепись» тюленей
Это делают уже на протяжении 20 лет.
Международная команда морских исследователей из Зоологического общества Лондона каждый год отправляется в устье реки Темзы, чтобы посчитать тюленей. Эти исследования ученые проводят уже более 20 лет.
Основной целью «переписи» является не только подсчет количества морских животных, но и определение экологического состояния всей реки.
Исследование проводится ежегодно в первые две недели августа, когда тюлени линяют и подплывают к берегам, что делает их подсчет более точным.
Подробности «переписи» тюленей этого года зоологи представят в сентябре.
Екатерина Гура