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19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании провели ежегодную «перепись» тюленей

Это делают уже на протяжении 20 лет.

Международная команда морских исследователей из Зоологического общества Лондона каждый год отправляется в устье реки Темзы, чтобы посчитать тюленей. Эти исследования ученые проводят уже более 20 лет.

Основной целью «переписи» является не только подсчет количества морских животных, но и определение экологического состояния всей реки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследование проводится ежегодно в первые две недели августа, когда тюлени линяют и подплывают к берегам, что делает их подсчет более точным.

По последним данным, морских котиков в устье реки насчитывается более 3,5 тысяч особей. То есть с 2016 года их количество увеличилось примерно на 15%.

Подробности «переписи» тюленей этого года зоологи представят в сентябре.

Екатерина Гура

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