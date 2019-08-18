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11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, когда была заселена Монголия

Древние люди мигрировали сюда намного раньше, чем считалось до сих пор.

Источник: UC Davis

Каменные орудия, обнаруженные в Монголии международной группой археологов, указывают на то, что люди путешествовали по Евразийской степи около 45 тысяч лет назад.

Это примерно на 10 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор, пишут исследователи в научном журнале Nature.

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Они проводили раскопки с 2011 по 2016 год на площадке Толбор-16 вдоль реки Толбор в Хангайских горах между Сибирью и Северной Монголией. Здесь были найдены тысячи каменных артефактов, в том числе 826 очень древних инструментов. Они напоминают находки из Сибири и северо-запада Китая, что указывает на крупномасштабное расселение людей по всему региону.

Хотя человеческих останков в этом месте найдено не было, датировка артефактов соответствует времени появления в Сибири первых Homo sapiens. Это произошло примерно через 15 тысяч лет после того, как люди покинули Африку.

Проанализировав развитие почвы, ученые предположили, что климат региона в прошлом стал теплее и влажнее, что сделало возможным выпас животных. Здесь найдены фрагменты костей буйволов, диких овец, коз и лошадей.

Источник: UC Davis

Археологи также предположили, что во время заселения Монголии Homo sapiens пересекались с вымершими «кузенами» — денисовцами. Известно, что денисовцы передали людям гены, помогающие заселять высокогорные регионы и переживать гипоксию. Однако где именно произошла «встреча» двух человеческих видов, ученые пока не знают.

Анна Лысенко

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