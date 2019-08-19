14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Акула украла добычу у рыбака из рук (видео)
Предприимчивая хищница.
Рыбак из Флориды пережил стычку с
Роб Горта возит туристов на рыбалку более 22 лет. Во время последней поездки он поймал довольно крупного атлантического тарпона.
Когда Роб вытаскивал рыбу на катер, к добыче подплыла
«Вырвала прямо из рук!» — слышны крики шокированного рыбака на видео.
По словам рыбака, тарпон был поцарапан сбоку. Очевидно, акула учуяла кровь и приплыла за обедом.
Анна Лысенко