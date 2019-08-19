Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяцаЖительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
14Прогулка по Марсу
14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Акула украла добычу у рыбака из рук (видео)

Предприимчивая хищница.

Рыбак из Флориды пережил стычку с акулой-молотом, решившей украсть его улов.

Роб Горта возит туристов на рыбалку более 22 лет. Во время последней поездки он поймал довольно крупного атлантического тарпона.

Когда Роб вытаскивал рыбу на катер, к добыче подплыла акула-молот, схватила рыбу за хвост и стала тянуть на себя. Какое-то время рыбак и акула боролись за рыбу, но хищница все же победила.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вырвала прямо из рук!» — слышны крики шокированного рыбака на видео.

По словам рыбака, тарпон был поцарапан сбоку. Очевидно, акула учуяла кровь и приплыла за обедом.

Анна Лысенко

Читайте также
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Жена Нетаньяху не стала есть каравай на Украине
Меркель вышла в свет в наряде 20-летней давности
ГД создала комиссию по факту вмешательства во внутренние дела РФ
Как выглядит природный бассейн посреди эфиопской пустыни (фото)
Самому старому домашнему животному исполнился 121 год (видео)
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
Логотип BMW на самом деле означает не то, что все думали Представители баварской марки развеяли миф о значении логотипа BMW, который сами же невольно создали почти 100 лет назад
Кино
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче» На Балтийском берегу выбрали лучшие короткометражные картины
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Популярные темы на «Детях»
Муж отказался от наследства в пользу многодетной сестры 322
город форума 222
Буду ныть. Много. 220
С днём рождения меня... 178
Леди
Как я набрала 92 кг и начала от них избавляться: личная история Читай, как наша читательница Оксана дошла до веса в 92 кг, разобралась в своих психологических проблемах и сколько уже сумела скинуть.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь