18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Наталья Орейро получила необычное послание в бутылке от российской девочки
Письмо было отправлено 17 лет назад.
Необычная история произошла в середине августа в городе Сердобск Пензенской области. Местная жительница по имени Евгения Ошкина, отдыхая на природе, нашла в камышах странную бутылку, внутри которой было спрятано письмо.
Оказалось, что послание в ноябре 2002 года отправила 12-летняя девочка Оля из деревни Салтыково. В послании школьница признавалась в любви уругвайской певице и актрисе Наталье Орейро и говорила о том, что, как и ее кумир, она мечтает стать певицей.
Бутылку с письмом Оля опустила в реку, но она проплыла всего 12 километров и застряла в камышах. В этом месте спустя 17 лет его и нашла Евгения.
Она рассказала эту историю в соцсетях, а журналисты решили разыскать ту самую девочку, которая и отправила послание Орейро.
Однако на этом история не закончилась. Журналисты связались с Натальей Орейро и передали ей послание. В ответ звезда записала для поклонницы видеообращение со словами благодарности и поддержки.
Екатерина Гура