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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Наталья Орейро получила необычное послание в бутылке от российской девочки

Письмо было отправлено 17 лет назад.

Необычная история произошла в середине августа в городе Сердобск Пензенской области. Местная жительница по имени Евгения Ошкина, отдыхая на природе, нашла в камышах странную бутылку, внутри которой было спрятано письмо.

Оказалось, что послание в ноябре 2002 года отправила 12-летняя девочка Оля из деревни Салтыково. В послании школьница признавалась в любви уругвайской певице и актрисе Наталье Орейро и говорила о том, что, как и ее кумир, она мечтает стать певицей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бутылку с письмом Оля опустила в реку, но она проплыла всего 12 километров и застряла в камышах. В этом месте спустя 17 лет его и нашла Евгения.

Она рассказала эту историю в соцсетях, а журналисты решили разыскать ту самую девочку, которая и отправила послание Орейро.

Сейчас Ольге Маркеевой почти 30 лет, она живет в Сердобске и работает стоматологом (мечта стать певицей так и не осуществилась).

Однако на этом история не закончилась. Журналисты связались с Натальей Орейро и передали ей послание. В ответ звезда записала для поклонницы видеообращение со словами благодарности и поддержки.

Екатерина Гура

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