О чем говорилось в посланиях, найденных в бутылках
Забавные, трогательные и печальные истории.
Забавные, трогательные и печальные истории.
В январе 2019 года Джим и Кенди Дьюки наслаждались прогулкой на острове Падре в Техасе. Среди вынесенных на берег веток они увидели стеклянную бутылку с посланием. Пытаясь извлечь резиновую пробку, супруги даже сломали штопор, который одолжили у соседей.
Наконец попытка увенчалась успехом. Но внутри оказалось не таинственное послание из прошлого, а бланк с инструкциями. Нашедших бутылку просили указать время и место находки, а затем отправить бланк в Галвестонскую национальную лабораторию и получить вознаграждение в 50 центов. Ученые из лаборатории выбросили в Мексиканский залив 7863 таких бутылки, чтобы изучить морские течения.
В 1794 году японский моряк по имени Чуносукэ Мацуяма и его 43 компаньона попали в шторм и потерпели крушение в южной части Тихого океана. Оказавшись на необитаемом острове без припасов, все в конце концов погибли. Но Мацуяма успел вырезать сообщение о случившемся на коре дерева и поместить его в бутылку.
Никто не знал, что случилось с моряками, пока 150 лет спустя бутылка не была обнаружена возле японской деревни Хиратуремура.
19-летний Джеремая Берк из Гланмира в Ирландии и его двоюродная сестра Нора Хегарти, 18 лет, сели на злополучный «Титаник». Они плыли к своим сестрам, которые переехали в Бостон несколькими годами ранее. Перед отплытием мать Берка дала ему бутылку святой воды.
Когда «Титаник» начал тонуть, Берк успел написать сообщение: «С “Титаника”, прощайте все, Берк из Гланмира». Он положил послание в бутылку
Джеремая и Нора погибли, а бутылку вымыло на берег всего в нескольких километрах от родного дома парня. Находку хранили в семье более 100 лет, а затем передали в музей.
В 1914 году британский солдат Первой мировой войны Томас Хьюз написал письмо своей жене, запечатал его в бутылке
В 1999 году эту бутылку нашел в Темзе местный рыбак. Миссис Хьюз не смогла прочесть последние слова мужа — она умерла в 1979 году. Но сообщение получила 86-летняя дочь Томаса, которая жила в Новой Зеландии. Когда умер отец, ей был всего 1 год.
В 2018 году Тоня Иллман и ее супруг Ким прогуливались по берегу острова Клин недалеко от Перта в Австралии. Они нашли старую бутылку
С 1864 по 1933 годы несколько немецких кораблей бросали бутылки с сообщениями за борт. В тексте указывались дата, координаты корабля и маршрут. С помощью этого эксперимента немецкая
В начале 2000-х годов 10-летняя девочка из Манхэттена по имени Сидони Фери навещала друзей на
В 2013 году послание обнаружили волонтеры, занимающиеся очисткой пляжей после урагана Сэнди. Они попытались отыскать Сидони, чтобы вернуть ей находку. Но оказалось, что в 2010 году девушка трагически погибла, упав со скалы в Швейцарии. Сообщение передали скорбящей матери. Это была короткая фраза из любимого фильма девочки «Невероятные приключения Билла и Теда»: «Be excellent to yourself, dude!» («Будь к себе замечателен, чувак!»).
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