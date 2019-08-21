Полицейские в Британии спасли свадьбу застрявшего на дороге жениха

34-летний Бен Уильямс из британского Эссекса поделился с журналистами историей о том, как чуть не сорвал собственную свадьбу.
Молодожены договорились, что невеста с родственниками будут ждать в церкви, а жених приедет туда на красивой раритетной машине AC Cobra classic. Бен быстро нашел в интернете такое авто и связался с его владельцем.
В назначенный день нарядные мужчины отправились к месту свадьбы, но на половине пути машина сломалась.
Ситуация осложнялась тем, что застряли они не на оживленной трассе, а посреди узкой сельской дороги, где встретить попутчиков не так уж и просто.
До свадьбы оставалось меньше часа, а звонить будущей супруге или родителям Бен не стал, чтобы лишний раз их не волновать. И вот когда он уже почти отчаялся, на дороге показалась полицейская машина.
Жених остановил их машину и рассказал, в какую ужасную ситуацию он попал. И полицейские не подвели. Они взяли на буксир раритетное авто и довезли Бена до места назначения, пишет Metro.
Уильямс на свадьбу не опоздал, и все прошло замечательно. А потом он решил связаться с журналистами, рассказать свою историю и поблагодарить полицейских Майка О'Доннелла-Смита и Энди Уоллиса, которые бросились ему на помощь. Бен надеется встретиться с ними еще раз и поблагодарить лично.