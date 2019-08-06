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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста пригласила на свадьбу 150 гостей, но решила их не кормить и не развлекать

Девушка решительно настроена сэкономить на торжестве.

В погоне за идеальной свадьбой многие невесты тратят на торжество огромное количество денег или требуют от гостей соблюдения нелепых правил.

Но некоторые, как будущая невеста из Австралии, пожелавшая остаться неназванной, наоборот решают сэкономить на торжестве.

В закрытой группе на Facebook девушка опубликовала свой свадебный бюджет, который составляет 10 тысяч долларов. Самыми дорогими пунктами из списка являются свадебное платье (1200 долларов), видеооператор (1200 долларов) и фотограф (1400 долларов). Торжество планируется провести в небольшой церквушке, а после отпраздновать свадьбу на семейной ферме.

На декорации невеста готова потратить тысячу долларов. Около 300 долларов уйдет на официальный ужин с семьей и 200 долларов на девичник.

А вот развлекать гостей на свадьбе будет некому — ни диджея, ни ведущего, ни свадебного организатора девушка решила не нанимать. Кроме того, кормить и поить гостей она тоже не планирует.

Алкоголя на свадьбе не будет, как и других дорогих напитков. Что касается еды, то гости смогут насладиться попкорном, кексами и тортом домашнего производства. На все это австралийка намерена потратить 400 долларов.

И все бы ничего, но на свою свадьбу девушка пригласила 150 человек, пишет Daily Mail.

Пользователи Сети пришли в недоумение. В комментариях они отмечали, что при ограниченном бюджете было бы разумнее устроить небольшое торжество с самыми близкими, а не приглашать всех подряд и думать, как на них сэкономить.

Екатерина Гура

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