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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста продала дом, чтобы купить обручальное кольцо своей мечты

Украшение выглядит как игрушечное.

В закрытой группе на Facebook будущая невеста из США анонимно опубликовала пост с фотографией своего обручального кольца.

Девушка отметила, что это уникальное дизайнерское кольцо стоило ей и ее жениху целого состояния.

Причем в буквальном смысле: ради того, чтобы его приобрести, паре пришлось продать квартиру.

Невеста уточнила, что кольцо выполнено из белого золота и фиолетовых бриллиантов. А его дизайн она придумывала сама.

Некоторые пользователи пришли в ужас от того, что ради одного кольца кому-то пришлось продать дом. Другие же невесте не поверили и отметили, что украшение выглядит как игрушечное, а девушка скорее всего просто решила разыграть их.

Екатерина Гура

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