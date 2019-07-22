Невеста продала дом, чтобы купить обручальное кольцо своей мечты

В закрытой группе на Facebook будущая невеста из США анонимно опубликовала пост с фотографией своего обручального кольца.
Девушка отметила, что это уникальное дизайнерское кольцо стоило ей и ее жениху целого состояния.
Причем в буквальном смысле: ради того, чтобы его приобрести, паре пришлось продать квартиру.
Невеста уточнила, что кольцо выполнено из белого золота и фиолетовых бриллиантов. А его дизайн она придумывала сама.
Некоторые пользователи пришли в ужас от того, что ради одного кольца кому-то пришлось продать дом. Другие же невесте не поверили и отметили, что украшение выглядит как игрушечное, а девушка скорее всего просто решила разыграть их.