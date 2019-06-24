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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети высмеяли будущую невесту из-за кольца и маникюра

А ей всего лишь хотелось похвастаться отличной новостью.

В закрытой группе на Facebook, в которой участники обсуждают самые странные обручальные кольца, появилось фото женской руки с необычным кольцом.

На снимке, который был сделан анонимной американской невестой, видно, что помолвочное кольцо — это просто большая морская ракушка, что уже само по себе довольно странно. Но пользователи заметили на фото еще кое-что, а именно — ужасный маникюр, состоящий из нескольких густых слоев розового гель-лака.

Участники группы отметили, что даже не знают, что на этом фото ужаснее — кольцо или неаккуратные ногти. Многие также не понимали, зачем именно девушке понадобилось фотографировать свою руку при таких обстоятельствах и показывать это в соцсетях.

Отметим, что недавно также не повезло еще одной невесте, чей маникюр полностью перечеркнул приятное впечатление от обручального кольца.

Екатерина Гура

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