В Сети высмеяли будущую невесту из-за кольца и маникюра

В закрытой группе на Facebook, в которой участники обсуждают самые странные обручальные кольца, появилось фото женской руки с необычным кольцом.
На снимке, который был сделан анонимной американской невестой, видно, что помолвочное кольцо — это просто большая морская ракушка, что уже само по себе довольно странно. Но пользователи заметили на фото еще кое-что, а именно — ужасный маникюр, состоящий из нескольких густых слоев розового гель-лака.
Участники группы отметили, что даже не знают, что на этом фото ужаснее — кольцо или неаккуратные ногти. Многие также не понимали, зачем именно девушке понадобилось фотографировать свою руку при таких обстоятельствах и показывать это в соцсетях.
Отметим, что недавно также не повезло еще одной невесте, чей маникюр полностью перечеркнул приятное впечатление от обручального кольца.