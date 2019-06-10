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19:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста из Ирландии попросила незнакомцев оплатить ей свадьбу мечты

Но вместо денег получила лишь злые комментарии.

Девушка из Ирландии по имени Лаэти опубликовала объявление на краудфандинговой платформе Go Fund Me. Будущая невеста объяснила, что она собирает деньги на свадьбу своей мечты, а потому будет очень благодарна всем, кто хоть немного поможет ей финансово.

В пояснении невеста рассказала, что вместе со своим мужем (пара уже официально расписана) они хотят устроить шикарное торжество, которое вызвался оплатить ее отец. Для того, чтобы угодить дочери, мужчина устроился на несколько работ.

Но, судя по всему, его усилий недостаточно, ведь у его дочери большой список пожеланий: второе коктейльное платье для вечера, платья для подружек невесты, свадебное путешествие и много чего еще.

Чтобы не просить у отца больше денег, невеста решила попросить их у незнакомых людей. Но вместо долларов получила критику. Объявление в считанные часы разлетелось по социальным сетям и группам «свадебного позора». Пользователи посоветовали невесте умерить свои аппетиты и самой оплатить себе свадьбу.

Екатерина Гура

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