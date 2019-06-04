14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японские ювелиры создали обручальные кольца с покемонами
Золото, бриллианты и Пикачу.
Японская ювелирная компания
Новая линейка состоит из шести колец, выполненных из платины, желтого, розового и белого золота. Кроме того, некоторые украшения дополнены бриллиантами и идут в специальной тематической коробке в виде Покебола.
На трех кольцах изображен самый известный персонаж Покемонов — Пикачу, а на трех других — очаровательный котоподобный персонаж Мью.
Цены на уникальные кольца варьируются от 800 до 1300 долларов и это без учета стоимости бриллиантов.
Так, The Enchanted Disney Fine Jewellery создает ювелирные украшения по мотивам сказок Диснея. Кроме того, многие бренды на волне успеха фильма «Властелин колец» предлагали покупателям приобрести для свадьбы «кольца всевластия».
Екатерина Гура