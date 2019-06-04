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14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японские ювелиры создали обручальные кольца с покемонами

Золото, бриллианты и Пикачу.

Японская ювелирная компания U-Treasure уже давно специализируется на тематических украшениях по мотивам популярных японских мультфильмов, игр и аниме.

Последняя коллекция бренда — это обручальные кольца, сделанные специально для фанатов Покемонов.

Новая линейка состоит из шести колец, выполненных из платины, желтого, розового и белого золота. Кроме того, некоторые украшения дополнены бриллиантами и идут в специальной тематической коробке в виде Покебола.

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На трех кольцах изображен самый известный персонаж Покемонов — Пикачу, а на трех других — очаровательный котоподобный персонаж Мью.

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Цены на уникальные кольца варьируются от 800 до 1300 долларов и это без учета стоимости бриллиантов.

Отметим, что с развитием поп-культуры многие бренды начали производить тематические украшения, среди которых есть и обручальные кольца.

Так, The Enchanted Disney Fine Jewellery создает ювелирные украшения по мотивам сказок Диснея. Кроме того, многие бренды на волне успеха фильма «Властелин колец» предлагали покупателям приобрести для свадьбы «кольца всевластия».

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Екатерина Гура

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