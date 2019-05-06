19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гостья унесла с польской свадьбы 10 контейнеров с едой
Невеста узнала об этом только на следующий день.
Девушка, которая недавно вышла замуж, анонимно поделилась на Facebook неприятной историей со своей свадьбы. По словам невесты, ее торжество было довольно скромным, а гостей было всего 25 человек.
На следующий день после свадьбы отец невесты рассказал ей, что одна из гостей, уходя с мероприятия, забрала с собой пару увесистых сумок с едой, а именно: около 10 больших пищевых контейнеров с нарезкой и готовыми блюдами, несколько бутылок пива и три контейнера с домашней выпечкой и сладостями.
Как пояснила шокированная невеста, это была не ее подруга или родственница — запасливая женщина пришла как «+1», то есть просто сопровождала одного из гостей свадьбы, а с молодоженами даже не была знакома лично.
Самое обидное в том, что в качестве свадебного подарка гостья принесла конверт с деньгами, в котором оказалось всего пять долларов.
Екатерина Гура
Читайте также