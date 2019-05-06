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19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гостья унесла с польской свадьбы 10 контейнеров с едой

Невеста узнала об этом только на следующий день.

Источник: CC0/jelly

Девушка, которая недавно вышла замуж, анонимно поделилась на Facebook неприятной историей со своей свадьбы. По словам невесты, ее торжество было довольно скромным, а гостей было всего 25 человек.

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Женщина-веган пришла на свадьбу со своей едой

На следующий день после свадьбы отец невесты рассказал ей, что одна из гостей, уходя с мероприятия, забрала с собой пару увесистых сумок с едой, а именно: около 10 больших пищевых контейнеров с нарезкой и готовыми блюдами, несколько бутылок пива и три контейнера с домашней выпечкой и сладостями.

Как пояснила шокированная невеста, это была не ее подруга или родственница — запасливая женщина пришла как «+1», то есть просто сопровождала одного из гостей свадьбы, а с молодоженами даже не была знакома лично.

Самое обидное в том, что в качестве свадебного подарка гостья принесла конверт с деньгами, в котором оказалось всего пять долларов.

Екатерина Гура

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