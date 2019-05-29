Опубликовано Kelly McMillan Пятница, 31 августа 2018 г.
14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста из Шотландии надела на свадьбу платье с бокалами шампанского
Хитрая конструкция сделала ее кумиром многих невест по всему миру.
38-летняя Келли МакМиллан из шотландского Эдинбурга очень хотела сделать свою свадьбу незабываемой и очень ответственно подошла к выбору подходящего наряда. Сначала она выбрала традиционное белое платье, но потом ей в голову пришла гениальная мысль — соединить платье и подставку для бокалов с шампанским.
Незадолго до свадьбы Келли отправилась к местному кузнецу и рассказала ему свою идею. И со своей работой мастер справился на отлично. В итоге в день свадьбы невеста красовалась в белом платье и аккуратном 30-килограммовом металлическом каркасе, к которому по кругу были приварены держатели для 50 бокалов, наполненных шампанским.
По словам Келли, задумка очень впечатлила как гостей, так и организаторов свадьбы.
А чтобы наряд не пропал даром, Келли теперь сдает каркас в аренду другим невестам за 120 долларов в день.
Екатерина Гура
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