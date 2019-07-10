Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста из Великобритании лишилась друзей из-за строгих правил на девичнике

Тех, кто был не согласен с ее требованиями, она штрафовала и выгоняла с вечеринки.

32-летняя бывшая парикмахер Зои Филд из городка Скарборо в британском графстве Норт-Йоркшир рассказала журналистам, что потеряла почти половину своих друзей за время подготовки к свадьбе. И дело не в их зависти, а в слишком строгих требованиях, которые Зои выдвинула своим гостям.

Новость
Блогер угрожала фотографам, не желающим бесплатно снимать ее свадьбу

Девушка призналась, что всегда знала, каким должна быть ее свадьба, но еще с большим нетерпением она ждала девичника, который она продумала до мелочей, еще даже не будучи помолвленной.

Зои спланировала целых три вечеринки, которые впрочем прошли совсем не так, как она задумала. Первый девичник должен был состояться на Ибице, куда были приглашены ее мама и еще пять подружек. Своим гостям Зои дала 12 месяцев, чтобы накопить 750 долларов — именно в такую сумму должна была обойтись каждой из них трехдневная поездка на Ибицу.

Филд заранее забронировала отель и билеты и поставила подруг перед фактом. Такая тактика многим не понравилась и девушки просто отказались ехать на девичник. А потому невеста отменила поездку и выставила каждой из подруг счет на 120 долларов в качестве компенсации.

Следующий девичник должен был состояться в Йорке — сначала в ночном клубе, а на следующий день в спа-салоне. В клуб Зои пригласила 16 человек и объявила дресс-код — длинные черные платья. Но первой это правило нарушила ее мама, которая надела красное мини-платье с блестками.

Новость
Пользователи Сети рассказали нелепые истории, произошедшие на свадьбах

Кроме того, невеста запретила гостям жаловаться на выходные, отказываться от участия в играх и конкурсах и страдать от похмелья. А всем опоздавшим будет выписан штраф в размере 12 долларов.

Все гости должны были подписать письменное соглашение, но некоторые из них сочли правила слишком жесткими, потому были вычеркнуты не только из списка девичника, но и из свадебного.

В тот вечер Зои не только поругалась с мамой из-за наряда. Она порвала несколько платьев своей родительницы, поскандалила с парой подруг из-за несоблюдения правил и попыталась оштрафовать гостью за опоздание. В итоге на следующий день в спа пришли только 2 девушки из 16.

По признанию Филд, за время девичников она потеряла больше половины друзей, но о своем поступке она не жалеет и заявляет, что красивые фото и идеальная свадьба важнее этого.

Екатерина Гура

Читайте также
МИД Грузии обвинил Путина в субъективности оценок фактов истории
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике
Тысячи жертв: самое секретное землетрясение в СССР
В соцсетях обсудили «странные флаги» российских регионов
Как выглядит затонувшая подлодка «Комсомолец» (фото)
Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Huawei разрушит монополию Android Хронология и новые повороты конфликта.
Авто
Внешность Mitsubishi Pajero Sport сделали «двухэтажной» Таиландское подразделение марки Mitsubishi опубликовало видео, которое раскрывает дизайн обновлённого внедорожника
Кино
62-летний Юрий Стоянов похудел на 22 кг ради своего нового шоу Проект «100янов» продолжит традиции «Городка»
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
"Туда тоже можно" (с) 630
Звёзды Голливуда в молодости и сейчас. 297
Хамство или..яжемать? Рабочие вопросы 253
Развод ...крах всему ...или новая жизнь ?!!! 209
Леди
Неожиданные пластические операции звезд Увеличение груди, ягодиц, пластика носа и ушей – этим уже никого не удивишь. А что насчет звезд, попробовавших экзотику?
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь