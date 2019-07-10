Невеста из Великобритании лишилась друзей из-за строгих правил на девичнике

32-летняя бывшая парикмахер Зои Филд из городка Скарборо в британском графстве Норт-Йоркшир рассказала журналистам, что потеряла почти половину своих друзей за время подготовки к свадьбе. И дело не в их зависти, а в слишком строгих требованиях, которые Зои выдвинула своим гостям.
Девушка призналась, что всегда знала, каким должна быть ее свадьба, но еще с большим нетерпением она ждала девичника, который она продумала до мелочей, еще даже не будучи помолвленной.
Зои спланировала целых три вечеринки, которые впрочем прошли совсем не так, как она задумала. Первый девичник должен был состояться на Ибице, куда были приглашены ее мама и еще пять подружек. Своим гостям Зои дала 12 месяцев, чтобы накопить 750 долларов — именно в такую сумму должна была обойтись каждой из них трехдневная поездка на Ибицу.
Филд заранее забронировала отель и билеты и поставила подруг перед фактом. Такая тактика многим не понравилась и девушки просто отказались ехать на девичник. А потому невеста отменила поездку и выставила каждой из подруг счет на 120 долларов в качестве компенсации.
Следующий девичник должен был состояться в Йорке — сначала в ночном клубе, а на следующий день в спа-салоне. В клуб Зои пригласила 16 человек и объявила дресс-код — длинные черные платья. Но первой это правило нарушила ее мама, которая надела красное мини-платье с блестками.
Кроме того, невеста запретила гостям жаловаться на выходные, отказываться от участия в играх и конкурсах и страдать от похмелья. А всем опоздавшим будет выписан штраф в размере 12 долларов.
Все гости должны были подписать письменное соглашение, но некоторые из них сочли правила слишком жесткими, потому были вычеркнуты не только из списка девичника, но и из свадебного.
В тот вечер Зои не только поругалась с мамой из-за наряда. Она порвала несколько платьев своей родительницы, поскандалила с парой подруг из-за несоблюдения правил и попыталась оштрафовать гостью за опоздание. В итоге на следующий день в спа пришли только 2 девушки из 16.
По признанию Филд, за время девичников она потеряла больше половины друзей, но о своем поступке она не жалеет и заявляет, что красивые фото и идеальная свадьба важнее этого.