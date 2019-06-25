17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парень превратил предложение руки и сердца в квест (фото)
И заставил невесту перелететь океан.
После 6 лет свиданий американец Габриэль Гроссман решил попросить свою девушку Мариссу Кейси Фукс выйти за него замуж, но отказался делать это в традиционной манере.
Жених превратил предложение руки и сердца в настоящий квест, в ходе которого Марисса должна была найти обручальное кольцо. При этом за ходом квеста следили не менее 190 тысяч человек в соцсетях. Именно столько подписчиков у Мариссы, популярного блогера.
18 июня в соцсетях появилось первое видео с Габриэлем, на котором он говорил, что у него к ней есть «очень важный вопрос».
Дальше Мариссе и ее нескольким самым близким друзьям пришлось отправиться в 48-часовую поездку. Они останавливались в дорогих отелях
Путешествие подошло к концу в шато Буффемон в окрестностях Парижа — красивом замке, где обычно празднуют свадьбы. Здесь Габриэль
Многие пользователи, с нетерпением следившие за развитием событий, в итоге назвали весь квест постановочным мероприятием в рекламных целях. Жених не отрицает, что рекламировал несколько продуктов в ходе свадебного «забега», но уверяет, что невеста ни о чем не подозревала. Предложение руки и сердца для Мариссы оказалось полнейшей неожиданностью.
Анна Лысенко