20:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер угрожала фотографам, не желающим бесплатно снимать ее свадьбу
55 тысяч подписчиков еще не делают тебя звездой.
В конце июня творческий дуэт британских свадебных фотографов Betrothed and Co Фрэнки и Лора опубликовали в соцсетях переписку с девушкой по имени Мелисса.
Она представилась пиарщиком «одной популярной личности в соцсетях». В длинном письме Мелисса сообщала, что в апреле 2021 года ее клиентка будет выходить замуж, а потому на торжество ей необходим профессиональный фотограф и видеооператор.
В письме говорилось, что у будущей невесты есть 55 тысяч подписчиков в соцсетях и она «очень известна», а ее свадьбу будут освещать также другие блогеры и телезвезды.
Взамен девушка хотела получить часовой видеоролик и снимки подготовки к свадьбе за год до торжества, а также работу дуэта в течение всего дня празднования и не менее тысячи снимков.
В дополнение ко всему, пиарщик предложила скидку 25% всем клиентам, которые придут к ребятам по рекламе блогера.
В конце письма Мелисса сообщала, что подобное «заманчивое предложение» они разослали еще четырем фотографам, поэтому Фрэнки и Лора стоит поторопиться, если они хотят получить эту работу.
Фотографы были настолько растеряны после прочтения послания, что поспешили объяснить девушке, что ее письмо — просто издевательство. Они отметили что 55 тысяч подписчиков — это далеко не уровень популярного блогера, а работа, которую их просят сделать бесплатно, стоит от 5 до 8 тысяч долларов.
Ответ пиарщика не заставил себя ждать. Мелисса пустилась во все тяжкие: обвинила фотографов в «непрофессионализме» и «снобизме», рассказала о том, что мама ее клиентки больна раком, а в ответ на их грубое письмо она обнародует их имена и «уничтожит их репутацию».
Betrothed and Co опубликовали странную переписку в соцсетях и отметили, что долгие годы зарабатывали свою репутацию, а потому не боятся угроз «популярного, но жадного блогера».
Екатерина Гура