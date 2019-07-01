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20:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети опубликовали список требований к идеальной жене

И поток шуток уже не остановить.

Источник: CC0/5688709

В конце июня пользователь Twitter Лев Левченко опубликовал на своей странице забавную картинку с описанием «идеальной женщины». Список состоял из 20 пунктов, некоторые из которых звучат очень странно. Например, в жены стоит брать только женщину с братьями и сестрами, а также властным отцом.

Чуть позже была опубликована соответствующая картинка, описывающая «идеального мужчину», и к нему требования были не менее странные.

Оказалось, что картинки — дело рук, так называемых, «традиционалистов», которые выступают за возвращение к настоящему патриархату, и считают, что современное общество угнетает «настоящих мужчин».

Как и следовало ожидать, в комментариях сразу начался активный поток шуток, на которые пользователей вдохновили картинки. Многие девушки признались, что с такими требованиями, скорее всего, никогда не выйдут замуж.

Екатерина Гура

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