15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хитрый пожарный отучил жену воровать из его тарелки
Ему помогла теща.
Пользователь одной из соцсетей под ником pizzadrama поделился лайфхаком, благодаря которому отучил благоверную постоянно таскать еду из его тарелки.
Мужчина был в настоящем отчаянии, пока не начал применять этот трюк.
«Сразу скажу, что я очень люблю свою жену, но иногда она сводит меня с ума. Я большой парень ростом 193 сантиметра, и я всегда чертовски голоден. Я работаю пожарным, весь день на ногах. В общем, я очень люблю есть. Моя жена обычно жует всякие салаты и орехи, но она всегда съедает
Он много раз просил супругу так не делать, но ничего не помогало. Последней каплей, переполнившей чашу терпения супруга, стал инцидент на семейном празднике. Супруга пожарного отказалась от своего куска торта. Но затем она втихую съела порцию, которую муж припас для себя. Оказалось, это был последний кусок торта. Пожарному десерта так и не досталось.
Посмеявшись над своей незадачливостью, пожарный обратился за помощью к теще, и та подсказала ему выход.
Теперь пожарный всегда сильно перчит свою порцию и заказывает только острую пиццу. Его жена ненавидит острую еду и
«Нет, ты не козёл, но ты сглупил, когда признался, почему заказываешь острое. Надо было просто сказать, что в последнее время ты полюбил острую еду», — написал один из пользователей, посоветовав пожарному быть хитрее.
Анна Лысенко