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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пол Маккартни делает медиаторы для гитары с помощью монет и поезда (фото)

Теперь поклонники любят его еще больше.

Источник: AP 2019

Папарацци, а вместе с ними и поклонники знаменитого «битла» сэра Пола Маккартни, узнали о его необычном хобби.

Фотографы сделали снимки музыканта, когда он раскладывал на рельсы монетки. После этого Маккартни дождался поезда, а затем пошел собирать расплющенные кружочки.

Таким хитрым способом некоторые музыканты делают себе медиаторы для игры на гитаре. Кажется, сэру Полу Маккартни тоже не по душе фабричные изделия, и он до сих пор придерживается старого метода.

Екатерина Гура

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