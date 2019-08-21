15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пол Маккартни делает медиаторы для гитары с помощью монет и поезда (фото)
Теперь поклонники любят его еще больше.
Папарацци, а вместе с ними и поклонники знаменитого «битла» сэра Пола Маккартни, узнали о его необычном хобби.
Фотографы сделали снимки музыканта, когда он раскладывал на рельсы монетки. После этого Маккартни дождался поезда, а затем пошел собирать расплющенные кружочки.
Таким хитрым способом некоторые музыканты делают себе медиаторы для игры на гитаре. Кажется, сэру Полу Маккартни тоже не по душе фабричные изделия, и он до сих пор придерживается старого метода.
Екатерина Гура