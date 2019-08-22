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11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России обнаружили еще одни «Мальдивы» (фото)

Добраться сюда непросто.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Туристы открывают для себя новые райские уголки России. Оказывается, чтобы увидеть «Мальдивы», не покидая страну, не обязательно рисковать здоровьем в озере с негашеной известью.

Вместо этого можно отправиться в поход по западному побережью Байкала. Здесь, в труднодоступном месте, скрывается невероятно красивая бухта Бабушка с белым песком, чистейшей лазурной водой, живописными скалами и буйной хвоей.

Впрочем, добраться до бухты рискнет не каждый. В райское местечко можно попасть только по воде или пройдя пешком по лесу пару десятков километров от ближайшего поселка. Да и устроить фотосессию в воде будет сложно, ведь даже в самые жаркие дни вода не прогревается выше 10 градусов.

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