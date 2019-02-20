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14:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Райский пляж на Бали превратился в свалку после шторма (фото)

Экологическая проблема угрожает туристическому бизнесу в регионе.

После прошедшего в середине февраля шторма на популярный пляж Кута на южном побережье Бали выбросило тонны мусора. Помимо веток и водорослей, на берегу оказались многочисленные пластиковые бутылки, одноразовая посуда, пакеты и прочие отходы.

По данным исследований, в 2017 году Индонезия стала одним из самых загрязненных регионов в мире: здесь в океан ежегодно попадает более 200 тысяч тонн пластика. И с каждым годом его становится только больше.

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Во время сезонных ветров и проливных дождей ситуация усугубляется тем, что мусор выбрасывается из океана на пляжи.

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Стараниями местных властей пляж Кута очистили от отходов за несколько дней. Хотя, судя по фотографиям, мусорные горы не слишком смущали туристов.

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