Райский пляж на Бали превратился в свалку после шторма (фото)

После прошедшего в середине февраля шторма на популярный пляж Кута на южном побережье Бали выбросило тонны мусора. Помимо веток и водорослей, на берегу оказались многочисленные пластиковые бутылки, одноразовая посуда, пакеты и прочие отходы.
По данным исследований, в 2017 году Индонезия стала одним из самых загрязненных регионов в мире: здесь в океан ежегодно попадает более 200 тысяч тонн пластика. И с каждым годом его становится только больше.
Во время сезонных ветров и проливных дождей ситуация усугубляется тем, что мусор выбрасывается из океана на пляжи.
Стараниями местных властей пляж Кута очистили от отходов за несколько дней. Хотя, судя по фотографиям, мусорные горы не слишком смущали туристов.