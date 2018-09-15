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18:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Лебедь свил гнездо на пластиковых отходах

Птицу сфотографировали в Великобритании.

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В порту английского города Портсмут лебедка свила гнездо на горке брошенных канатов и пластикового мусора.

Снимки птицы в гнезде прислал на конкурс фотографии Countryfile Photographic Competition британец Эд Хьюз. Лебедка снесла шесть яиц и теперь высиживает их посреди мусорной свалки.

«Если вы осмотрите эту гавань, то увидите парочку яхт стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов. Часть всего этого мусора появилась оттуда, — цитирует издание Daily Mail одного из местных жителей. — Эта картина олицетворяет состояние нашего мира. Кажется, что никто не заботится об окружающей среде».

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