15 вересня 2018 р.
Лебедь свил гнездо на пластиковых отходах
Птицу сфотографировали в Великобритании.
Птицу сфотографировали в Великобритании.
В порту английского города Портсмут лебедка свила гнездо на горке брошенных канатов и пластикового мусора.
Снимки птицы в гнезде прислал на конкурс фотографии Countryfile Photographic Competition британец Эд Хьюз. Лебедка снесла шесть яиц и теперь высиживает их посреди мусорной свалки.
«Если вы осмотрите эту гавань, то увидите парочку яхт стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов. Часть всего этого мусора появилась оттуда, — цитирует издание Daily Mail одного из местных жителей. — Эта картина олицетворяет состояние нашего мира. Кажется, что никто не заботится об окружающей среде».
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