Лебедь свил гнездо на пластиковых отходах

Снимки птицы в гнезде прислал на конкурс фотографии Countryfile Photographic Competition британец Эд Хьюз. Лебедка снесла шесть яиц и теперь высиживает их посреди мусорной свалки.

«Если вы осмотрите эту гавань, то увидите парочку яхт стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов. Часть всего этого мусора появилась оттуда, — цитирует издание Daily Mail одного из местных жителей. — Эта картина олицетворяет состояние нашего мира. Кажется, что никто не заботится об окружающей среде».