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15:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В центре Мадрида застрял «кашалот» (фото, видео)

Гигантская инсталляция напугала прохожих.

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Жители испанской столицы были озадачены и напуганы, увидев в реке Мансанарес кашалота.

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Непонятно как оказавшееся здесь животное лежало на боку и словно молило о помощи. Но спасать его никто не стал. На самом деле 15-метровый кашалот оказался гиперреалистичной скульптурой.

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Создатели «кашалота» — коллектив художников из Бельгии. Ночью они тайком установили скульптуру у моста Сеговии. Когда на улице появились первые прохожие, началось шоу со «спасением» животного: актеры в костюмах спасателей поливали кашалота водой.

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Провокационный арт-проект уже видели в Париже, Лондоне и Антверпене. Городской совет Мадрида надеется, что скульптура подтолкнет граждан задуматься о проблемах экологии и защиты окружающей среды.

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Создатели кита называют его гигантской метафорой, которая демонстрирует разрушение экологической системы и говорит о том, что связь человека с природой нарушена.

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