В центре Мадрида застрял «кашалот» (фото, видео)
Гигантская инсталляция напугала прохожих.
Гигантская инсталляция напугала прохожих.
Жители испанской столицы были озадачены и напуганы, увидев в реке Мансанарес кашалота.
Непонятно как оказавшееся здесь животное лежало на боку и словно молило о помощи. Но спасать его никто не стал. На самом деле 15-метровый кашалот оказался гиперреалистичной скульптурой.
Создатели «кашалота» — коллектив художников из Бельгии. Ночью они тайком установили скульптуру у моста Сеговии. Когда на улице появились первые прохожие, началось шоу со «спасением» животного: актеры в костюмах спасателей поливали кашалота водой.
Провокационный
Создатели кита называют его гигантской метафорой, которая демонстрирует разрушение экологической системы и говорит о том, что связь человека с природой нарушена.
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